info 14.12.2021 - SHOW SE PŘESOUVÁ NA 20.04.2022.

Původně zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a nevyměňují se.

Pokud Vám nový termín nevyhovuje, lze požádat o vrácení vstupného, nejpozději však 28. ÚNORA 2022.

Vracení vstupného:

Vstupenky zakoupené na internetu - HOMEtickets: prostřednictvím refundačního formuláře

Vstupenky zakoupené na prodejním místě: vstupné vrátí totožné prodejní místo, je třeba odevzdat vstupenku.

POZOR! Platnost všech vstupenek uskutečněním představení zaniká! Přijďte!

THE WALL IN CONCERT

Pocta největší rockové opeře všech dob a oslava 40. výročí legendárního koncertního turné skupiny Pink Floyd

Součástí jedinečného koncertu jubilea jsou hudebníci a zpěváci z původních turné Pink Floyd a Rogera Waterse.

Pro diváky budou připraveny originální písně koncertů "The Wall" a také další hudba od Pink Floyd, včetně When The Tigers Broke Free z alba The Final Cut. Koncert bude obsahovat překvapivé hosty, světelnou show a projekce - slibuje, že bude důstojnou a jedinečnou oslavou výročí "největší koncertní tour všech dob“, pokud citujeme fanoušky Pink Floyd z původního turné.

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete

zakoupit a vytisknout on-line přímo na ticketportal.cz - HOMEtickets!

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup ANO / vstupenky ZTP/P platí vždy pro dvě osoby, pro vozíčkáře a držitele průkazu ZTP/P a pro jejich doprovod (1 osoba), nárok na vstupenku ZTP/P je třeba u vstupu doložit / každý návštěvník (vyjma doprovodu ZTP/P) musí mít vlastní vstupenku

