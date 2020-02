Mega Tone Concert Agency hrdě představuje novou spolupráci s hlavní hvězdou v jejich sestavě.

Durga McBroom, legendární vokalistka Pink Floyd v letech 1987-1994, se skupinou nahrála i její poslední čtyři alba, s potěšením oznamuje nový projekt: THE PINK FLOYD LEGACY: featuring Paintbox!



Durga McBroom & Lorelei McBroom & Paintbox

Paintbox je skvělá tributová kapela z italské Pescary, je excelentní ve všech aspektech jedinečného zvuku Pink Floyd. Společně s Durgou vystoupí na velkolepé show věnované 55. výročí vzniku této ikonické kapely (1965–2020).

Dodatečným překvapením je sestra Durgy - Lorelei McBroom (Pink Floyd, Rod Stewart, Rolling Stones). Společně s kapelou Paintbox předvedou písně Pink Floyd z každé éry rozsáhlého repertoáru kapely - od dnů Syda Barretta až po poslední živé turné P*U*L*S*E.

THE PINK FLOYD LEGACY s kapelou Paintbox je multimediální zážitek plný světel, vizuálů a strhujících zvuků klasických písní Pink Floyd s nenapodobitelnou verzi "Great Gig In The Sky" v působivém duetu sester McBroomových.

Nenechte si ujít tento nezapomenutelný večer!



Původně avizovaný projekt "The Pink Floyd Show UK" nemohl být bohužel z vážných zdravotních důvodů v týmu dokončen v původní sestavě a dříve plánovaném datu (Praha, 31.03.2020). Vzhledem k autorským právům projekt nese nový název THE PINK FLOYD LEGACY. Show se uskuteční v Kongresovém centru Praha dne 22. dubna 2020, nová, větší, ještě lepší!

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete

zakoupit on-line přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup ANO, Parter / zvláštní sektor pro vozíčkáře a držitele průkazu ZTP/P NE

-TH-