Kelly Family oslaví 25 let od vydání desky Over The Hump v O2 areně

10:30 , aktualizováno 10:30

Hvězdná skupina 90. let Kelly Family se příští rok vrátí do Prahy, 15. února vystoupí v O2 areně. Oslaví tu 25. výročí od vydání svého nejslavnějšího alba Over The Hump, které přineslo hity jako An Angel, Santa Maria a další. V největší české hale slibují připravit velkolepou show.