Tančící dům - Technický okruh/výstava Bořek Šípek

TANČÍCÍ DŮM POPRVÉ VE SVÉ HISTORII OTEVŘE VEŘEJNOSTI TECHNICKÉ ZÁZEMÍ A DALŠÍ NEPŘÍSTUPNÉ PROSTORY

Prokoumejte útroby ikonického domu.

Tančící dům otevírá pro veřejnost své technické zázemí a další nepřístupné prostory včetně nové vyhlídky a vnitrobloku. Symbolicky tak oslaví 30. výročí první myšlenky Václava Havla, postavit na nároží Jiráskova náměstí kulturní dům, který by sloužil veřejnosti a prvního návrhu architekta Vlada Miluniće z roku 1990. Z domu, za jehož návrhem stojí spolu s Milunićem i slavný architekt Frank Gehry, se stala ikona moderní architektury a jedna z nejznámějších staveb v Praze.

Návštěvníci mohou objevovat zákoutí Tančícího domu od 9. června do 31. srpna 2020.

Technické zázemí a ostatní nově otevřené prostory jsou přístupné přes Galerii Tančící dům každý den od 10 do 18 hodin. Vstupné je zahrnuto v ceně vstupného na výstavu Bořka Šípka, kterou Galerie Tančící dům prodlužuje do 27. září 2020 a je otevřena denně od 9 do 19 hodin.

FB Event

ENG:

Prague DANCING HOUSE opens it´ s technical background and the other inaccessible rooms for public (June 9, 2020 - August 31, 2020 - daily).

Dancing House Art Gallery has been prolonging Bořek Šípek "Retrospektiva" exibition which includes entrance fee for technical backgroud until September 27, 2020 (open daily 9 AM- 7.PM)

.

This is a symbolic celebration of the 30th anniversary of the first Václav Havel´s idea and Vlado Milunič´s project to build this house in 1990. Technical background and 8 newly opened places are accessible from DANCING HOUSE GALLERY. It includes also fotos and documents from the archive.