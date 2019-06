T. Rice, A. Lloyd Webber: JESUS CHRIST SUPERSTAR

Tim Rice / Andrew Lloyd Webber: JESUS CHRIST SUPERSTAR

Nejslavnější rocková opera 20. století se také u nás stala legendární klasikou...

Přebásnění do češtiny Michael Prostějovský

Režie Jiří Nekvasil

Uváděno v dohodě s The Really Useful Group Ltd.



Ježíš Kristus Lukáš Vlček

Jidáš Iškariotský Lukáš Adam

Máří Magdaléna Martina Šnytová

Pilát Pontský Tomáš Savka

Herodes Antipas Jan Vlas

Kaifáš Juraj Čiernik

Soubor a orchestr operety/muzikálu Národního divadla moravskoslezského (Ostrava)

Dirigent Jakub Žídek



Pořad je ozvučen | Ouvertura: 20:00 | Počet přestávek: 1 | Předpokládaný konec: 23:30

790 / 990 / 1290 Kč



Vstupenky: Zámek Litomyšl - Informační centrum, prodejní místa Ticketportal

a nebo je můžete zakoupit a vytisknout on-line - HOMEtickets!!



Sleva 50% pro držitele průkazu ZTP, pro držitele průkazu ZTP/P a pro jednu osobu jako doprovod držitele průkazu ZTP/P. Spolu se zlevněnou vstupenkou je třeba při vstupu do místa konání pořadu předložit průkaz ZTP nebo ZTP/P. Slevu nelze kombinovat s jinými slevami.