Svět Hanse Zimmera přiveze do Brna filmovou a pohádkovou atmosféru

Držitel Oscara, Grammy i Zlatého Globu, Hans Zimmer, je dramaturgem a hudebním režisérem celé show. Dirigentskou taktovku svěřil proslulému dirigentovi a dlouholetému spolupracovníkovi Gavinu Greenawayovi, o němž Zimmer prohlásil, že je mnohem lepším dirigentem než on sám.

Světové turné The World of Hanse Zimmer se nyní úspěšně představuje v mnoha vyprodaných halách v Evropě i na dalších kontinentech. Mezi účinkujícími, které Hans Zimmer osobně vybral a požádal o spolupráci, je mnoho známých jmen hudebního světa. Jedná se například o fenomenální Lisu Gerrard, jejíž mystický hlas diváci znají z Oscary i Glóby ověnčeného filmu Gladiátor. Dále Tina Guo, violoncellistka, která hrála sóla ve skladbách k filmům Počátek, Lví Král nebo Wonder Women. A v neposlední řadě taky Pedro Eustache, jehož brilantní flétna zní ve filmech Piráti z Karibiku a Kung Fu Panda.

Show představí filmové skladby speciálně upravené pro velký symfonický orchestr. Hans Zimmer strávil přípravami téměř rok, svá nejlepší díla překomponoval tak, aby co nejlépe vyzněla právě s velkým živým orchestrem doplněným o mnoho sólistů a zpěváků. Fanoušci se mohou těšit na skladby z filmů Lví Král, Gladiátor, Piráti z Karibiku, Poslední samuraj, Temný rytíř, Pearl Harbor, Počátek, Interstelar a další.

Velkou novinkou budou také videosekvence z konkrétních filmů na velkoplošných obrazovkách. Ty ostatně vybíral také samotný Hans Zimmer podle toho, jak pro něj byly důležité při tvorbě samotné filmové hudby.