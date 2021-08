Spejbl a město hříchu, Divadlo S+H

DejVícePraze - sousedský letní festival / program na ticketportal.cz



Miki Kirschner, Robin Král a Jan Lstibůrek:

Spejbl a město hříchu

hra pro dospělé diváky (12+)



Tvůrčí tým Miki Kirschner - Robin Král - Jan Lstibůrek vás zvou na netradiční muzikál pro dospělé. Spejbl a Hurvínek poprvé v duchu noir! Temnější atmosféra, detektivní zápletka, děsivé zpěvy a tance, při kterých by se i v loutkách krve dořezal. Po městě obchází vrah a Spejbl by měl být jedním z těch, kdo ho ještě dnes chytnou, jenže, kam se to vlastně poděl Hurvínek?

Osvědčený tvůrčí tým Miki Kirschner - Robin Král se po úspěšných představeních pro dětské diváky - Hurvínek mezi osly a muzikálu Jak s Máničkou šili všichni čerti vydali tentokrát do světa dospělých. Jaký hřích tíží Josefa Spejbla a jaké záhady a tajemství ukrývá Hurvínek? Autoři nabízejí odpověď utkanou z přediva groteskně cynických černobílých detektivek čtyřicátých let dvacátého století.



Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete

zakoupit on-line přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!

Další info:

každý návštěvník musí mít vlastní vstupenku / sleva "50% ZTP/P, DOPROVOD" pro držitele průkazu ZTP/P a pro doprovod ZTP/P (jedna osoba) - k dispozici na prodejních místech Ticketportal i přímo na ticketportal.cz, slevu zvolte v nákupním košíku / bezbariérový přístup ANO, s dopomocí

