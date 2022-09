Smejko a Tanculienka - Poď von!

A je to tady! Zbrusu nové představení se Smejkem, Tanculienkou a Huncúlikem s písničkami z jejich posledního filmu Poď von!

Huncúlik sedí doma, nic nedělá a jen se povaluje, protože venku prší a hřmí blesky. Překvapí jej promočení Smejko a Tanculienka a snaží se ho zabavit písničkou Keď si šťastný. Zahrají si také hru Dvaja remeslníci. Zazpívají i Žltú raketu a podělí se spolu o Čokoládu. Nic však nepomáhá.

Naštěstí ale vyjde sluníčko a všichni mohou jít ven. Přijdou do kouzelného parku, kde potkají vlka na koloběžce, který jim zazpívá svůj smutný příběh v písničce Vlk a semafor. Objeví Túlavé topánky a vydají se s nimi do světa. Dobrodružství s lupiči zažijí i Na divokom západe. Zazpívají si Poď von! ale hlavně jsou rádi, že jsou spolu a i kdyby se znovu rozpršelo, řeknou si: Nic nás nezlomí! A možná zazpívají i starší hity.

Nechte se překvapit a přijďte na jedinečné písničkové představení Poď von! s Huncúlikem a Smejkem a Tanculienkou!

Broučkové, těšíme se na vás! Vaši Smejko a Tanculienka



PŘI NÁKUPU 4 VSTUPENEK (společně v jednom nákupu) SI MŮŽETE VYBRAT DÁREK!

1. Voucher na DVD nebo

2. Voucher na měsíční předplatné ke všem našim filmům a pohádkám na kukino.tv

Dárek získáte výměnou za voucher u vstupu do sálu.



Představení trvá přibližně 60 minut a je vhodné pro všechny od 2 let.

Každý návštěvník (dospělý i každé dítě) musí mít platnou vstupenku!

Do sálu z bezpečnostních a kapacitních důvodů pouštíme jen tolik osob, kolik je v sále míst k sezení. Záleží nám na bezpečnosti a pohodlí našich broučků.



Vstupenky na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit a vytisknout on-line na ticketportal.cz - HOMEtickets!

Slevy a vstupenky pro děti: Bez slevy - každý účastník akce musí mít zakoupenou platnou vstupenku bez ohledu na věk. Cena vstupenek je shodná pro děti i dospělé.

ZTP/P info: dětem, které nedosáhly věku 16 let a zároveň jsou držiteli průkazu ZTP/P, bude po předložení zakoupené vstupenky a průkazu ZTP/P u vstupu před akcí proplaceno zpět 50% z ceny vstupenky.

