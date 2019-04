SLAVNOSTI SMÍCHOVA

Smíchovem to zní neustále. Ten třesk, co se ozval přesně před sto padesáti lety. Tenkrát se tu sešli Češi, aby se složili na pivovar, který bude skutečně jejich. A letos se sejdou znova, aby výročí toho svého pivovaru jak se patří oslavili.

V sobotu 8. června si připijeme na 150 let Smíchovského pivovaru. A oslavíme to pěkně po svém. Na pivovarském dvoře, pod komínem, ve varně i v přilehlých ulicích. Na velkém pódiu se prostřídají kapely, v hospodě na dvoře bude znít tradiční živá hudba, kluci z Harley-Davidson předvedou svoje stroje, navštívíte školu čepování, se sládky se podíváte do útrob pivovaru na místa, kde se rodí to pravé Smíchovské, a vydat se budete moci třeba i na unikátní vyhlídku z našich CK tanků.

A hlavně, smíchovské pivo poteče z více než stovky kohoutů, které rozhodně nevyschnou ani během oslav, ani za dalších sto padesát let. Na pivovarském dvoře vyroste největší pražská hospoda pod širým nebem, kde si vychutnáte nejen naše pivo - samozřejmě do skla - ale na stůl dostanete i poctivé hospodské občerstvení.

Přijďte dokázat, že Smíchovský pivovar a jeho lidi vždycky drží spolu, a to i dalších sto padesát let. Připijete si spolu se sládky, zaměstnanci pivovaru, smíchovskými ragbisty, motorkáři, fotbalisty a všemi, kterým na našem smíchovském pivu záleží.

Budeme se na vás těšit.

S pivovarským pozdravem Dej Bůh štěstí,

Zdeněk Lux vrchní sládek pivovaru Staropramen

Info pro ZTP/P: osoby ZTP/P dle platného ceníku, doprovod jedné osoby zdarma

pro vozíčkáře místa vyhrazena, bezbariérový přístup zajištěn

rezervace vstupenek ZTP/P: +420 224 091 439, rezervace@ticketportal.cz

