Amfiteátr Loket: 50°11'18.142"N, 12°45'12.109"E

sledujte LÉTO POD HRADEM LOKET!

Další nářez pod hradem Loket!

ŠKWOR-ALKEHOL-DOGA-TRAUTENBERK-SINETRIUM

ČASOVÝ PLÁN (rámcový)

15:00 otevření amfiteátru

15:15-16:00 Sinetrium

16:30-17:45 Trautenberk

18:15-19:30 Alkehol

20:00-21:15 Doga

21:45-23:00 Škwor

VSTUPNÉ: 550 Kč (předprodej) / 600 Kč (v den konání a na místě)

Speciální vstupenka FO/U/R FRIENDS pro 4 osoby za 1.990 Kč



Děti, které nedosáhly věku 7 let, ZDARMA bez vstupenky, v doprovodu dospělé osoby s platnou vstupenkou

SLEVA pro děti, které nedosáhly věku 13 let - cena po slevě 120 Kč

platí na vstupenky Standard - žádejte na prodejních místech Ticketportal nebo zvolte on-line v nákupním košíku



Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete

zakoupit a vytisknout on-line přímo na ticketportal.cz-HOMEtickets!!

Další info:

koncert na stání / slevy NE / bezbariérový přístup ANO / vozíčkáři a držitelé průkazu ZTP/P zdarma bez vstupenky, rezervace místa na agenturavlny@seznam.cz, doprovod ZTP/P za plnou cenu