Sidecarcross Grand Prix of Czech Republic KAPLICE 

Mistrovství světa sidecar a Mistrovství Evropy čtyřkolek se bude konat v motokrosovém areálu Blanská kotlina (AMK Kaplice) poblíž Českého Krumlova.

Přijďte podpořit českého spolujezdce Ondřeje Čermáka, který spolu s nizozemským jezdcem Etiennem Baxem útočí na titul mistra světa v sidecarcrossu. Užijte si nabitý program závoděním a zábavou po celý víkend!

VSTUPENKY:

Před vstupem do areálu je návštěvník povinen navštívit WELCOME CENTER, kde proběhne výměna vstupenky za pásku (hand strip).

VŠECHNY vstupenky umožňují vstup do depa!

Vstupenky Standard jsou na stání, kryté sezení zajišťují pouze vstupenky VIP

VSTUPENKY VIP (dvoudenní)

Zóna VIP s krytým sezením a s exkluzivním výhledem na start. Catering nabízí studenou i teplou kuchyni a nápoje po celou dobu provozu. V ceně vstupenky je i parkování vozidel VIP (pozor! maximální výška vozidla 2,2m!) v prostoru na začátku diváckého parkoviště.

Pro vstup do VIP zóny NEplatí zlevněné Junior vstupenky.

PARTY 03.09.2022

Sobotní večer po ukončení závodů pokračuje Party až do ranních hodin. Vstup na Party je v ceně vstupenek na sobotu 03.09.2022 a v ceně vstupenek dvoudenních.

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit a vytisknout on-line na ticketportal.cz - HOMEtickets!

Další info:

děti < 130 cm - zdarma, bez vstupenky (platí i pro VIP zónu), každý jiný návštěvník musí mít vlastní vstupenku / zlevněné Junior vstupenky (tyto zlevněné vstupenky neplatí pro vstup do VIP zóny) / vstupenky jsou nepřenosné, u vstupu WELCOME CENTER budou vyměněny za pásku (hand strip)