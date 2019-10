RICHARD PEKÁREK - sólový koncert

BLONĎÁK PRAŽSKÉ MUZIKÁLOVÉ SCÉNY DEBUTUJE SÓLOVÝM KONCERTEM

Koncert za doprovodu živé kapely se uskuteční 30.10.2019 od 20.00 v katedrále Sacre Coeur na pražském Smíchově (Holečkova 31, Praha 5).

"Od malička byl můj sen stát na prknech, co znamenají svět. Hrát divadlo se mi již splnilo, za pár let účinkování mám nastudováno téměř 20 inscenací, což mě samozřejmě naplňuje a jsem za to velmi rád.

Je vidět, že když člověk svojí práci dělá pořádně, stále na sobě pracuje a vylepšuje, může dosáhnout zdánlivě nemožné. Právě proto jsem měl to štěstí, že mám vedle sebe lidi, se kterými máme společný sen a to je právě pražský sólový koncert. To, že jsme se společně s mým týmem rozhodli, zorganizovat první velký sólo koncert v Praze je pro mě velký adrenalin, ale především zodpovědnost nejenom vůči sobě samému. Sny se plní." říká Richard Pekárek

Zahajující host koncertu Zuzana Gamboa



GOLDEN VIP SEATS - obsahuje: nejlepší místa v sále, sezení u stolu, láhev Prosecca, AFTERPARTY s občerstvením za účasti účinkujících