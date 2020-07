Richard Müller na Slezskoostravském hradě

Richard Müller se moravskoslezskému publiku představí v plné hudební sestavě, těšit se můžeme na všechny jeho hity za podpory špičkové zvukové techniky, světelného parku a nabídky kvalitního vína i cateringu.

Nádherné prostředí Slezskoostravského hradu uvítá absolutní československou legendu - zpěváka a hudebníka Richarda Müllera ve velké sestavě doprovodné kapely na svém jediném galakoncertu a to rovnou open air na Ostravsku v roce 2021. Přijďte v dobré náladě na to nejlepší, co současná populární hudba nabízí. Nabídneme pohodu, maximální uměleckou kvalitu, výborné víno a skvělé občerstvení.

