RAY WILSON: GENESIS CLASSIC / Žlutý pes + Czech It

Lidový dům, Školní 7, Karlovy Vary - Stará Role

KONCERT JE PŘELOŽEN DO AMFITEÁTRU LOKET, VENKU NÁM BUDE LÉPE!



Amfiteátr Loket: 50°11'18.142"N, 12°45'12.109"E

sledujte LÉTO POD HRADEM LOKET!



RAY WILSON: GENESIS CLASSIC

hosté: Žlutý pes, Czech It



Ray Wilson je podle časopisu Classic Rock Magazine jedním z nejlepších britských vokalistů. V hudebním světě je proslulý jako výjimečný zpěvák a skladatel. Je to charismatická osobnost a jeho přítomnost na jevišti přináší neopakovatelný zážitek.

V letech 1996-1998 zastával místo zpěváka ve skupině Genesis, kde nahradil u mikrofonu Phila Collinse. Se skupinou Genesis vydal album Calling All Stations (1997).

Úžasný koncertní program Genesis Classic odehrál Ray Wilson s doprovodnou skupinou v roce 2014 v Amfiteátru Loket, v roce 2015 se zastavil i v karlovarském Liďáku...

Hosty koncertu jsou česká rocková klasika, parta Žlutý pes s frontmanem Ondřejem Hejmou, a nově i kapela Czech It.



ČASOVÝ PLÁN (rámcový)

17:00 otevření amfiteátru

18:00-19:00 Czech It

19:30-20:45 Žlutý pes

21:15-22:45 Ray Wilson

https://www.facebook.com/events/185791775814480/



VSTUPNÉ: 590 Kč (předprodej) / 690 Kč (v den konání a na místě)

Speciální vstupenka FO/U/R FRIENDS pro 4 osoby za 2.080 Kč (jen předprodej)

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete

zakoupit a vytisknout on-line přímo na ticketportal.cz - HOMEtickets!!

Další info:

koncert na stání / slevy NE / bezbariérový přístup ANO / vozíčkáři a držitelé průkazu ZTP/P zdarma bez vstupenky, rezervace místa na agenturavlny@seznam.cz, doprovod ZTP/P za plnou cenu

