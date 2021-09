QUEEN SHOW, starring Marc Martel

KONCERT SE PŘESOUVÁ NA 18.10.2021.

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a není třeba je vyměňovat.

Pokud Vám nový termín nevyhovuje, lze požádat o vrácení vstupného,

nejpozději však do 31. ČERVENCE 2021.

POUKAZ COVID-19: NE

Aktuální info k vracení vstupného

PROČ NEMŮŽETE ZMEŠKAT QUEEN SHOW?!

Za prvé: Skladba Bohemian Rhapsody byla uznána za nejslavnější hit XX. století

Za druhé: Koncert má všechny předpoklady stát se hlavní hudební událostí roku

A za třetí: SHOW opět připomene geniálního a vynikajícího Freddie Mercuryho a skupinu QueenNa této velkolepé hudební akci nesmíš chybět!

Hlavní roli v senzačním filmu Bohemian Rhapsody zahrál Rami Malek, který se neuvěřitelně harmonicky vžil do role rockového idola století. Ale ještě před natáčením samotného filmu se do jeho realizace zapojil Marc Martel. Jeho hlas je neuvěřitelně shodný s vokálem Freddie Mercuryho, většinu písní ve filmu proto nazpíval právě Marc Martel.



Marc Martel se proslavil jako vokální dvojník Mercuryho a stal se sólistou tribute kapely Queen Extravaganza. Martelovo video se skladbou Somebody to Love jen za pár dní získalo více než milion zhlednutí.

Písni Bohemian Rhapsody je už přes 40 let, ale stále dokáže rozrušit a nadchnout každého milovníka hudby. Teď i Ty máš možnost uslyšet ji naživo.

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal



Další info:

koncert na stání / slevy NE / bezbariérový přístup ANO / zvláštní sektor pro vozíčkáře a ostatní držitele průkazu ZTP/P NE

