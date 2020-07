Pro tebe cokoliv-komedie pro sedm herců a králíka

Mateřská láska nemá žádné hranice. Takže když si vaše milovaná dcera usmyslí, že se chce stát humanitární pracovnicí v Africe, co uděláte? Samozřejmě ji podpoříte, protože pro ni byste udělali cokoliv! I kdyby to mělo znamenat, že se z kožešin převlečete do oblečení z biobavlny, sundáte paroží ze zdí a nově zařídíte celý byt, namísto steaku připravíte zeleninové hody a na výběrovou komisi zahrajete divadlo, že jste "alter-globalizační nadšenci", i když nemáte ponětí, co to je. Završte to adoptováním hluchého, slepého, pajdajícího králíka, a to by bylo, abyste nebyli přesvědčiví…!

„Paulová do komediální role dává všechno, Pavel Zedníček jí jako lehce uťáplý manžel dobře nahrává.“ MF Dnes

„Pokud se chcete zasmát a zamyslet nad vážným nevážně, komedie Pro tebe cokoliv tato očekávání zaručeně naplní. Svědčí o tom i opakovaná, neutuchající standing ovation v rámci jeho premiérového uvedení.“ Informuji.cz

Délka představení: 130 minut včetně přestávky