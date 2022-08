PRAŽSKÝ VÝBĚR, KONOPIŠTĚ

Open air koncert

Pražský výběr - Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Jiří Hrubeš, Klaudius Kryšpín, Vilém Čok

Fanoušci se mohou těšit na koncert kultovní kapely Pražský výběr. Skupina vystoupí v areálu Přírodního divadla Konopiště a to v původním složení v čele s Michaelem Kocábem, Michalem Pavlíčkem, Vilémem Čokem, Klaudiusem Kryšpínem, Jiřím Hrubešem a již stálým hostem DJ Roxtarem. Zazní průřež skladeb z alb Straka v hrsti, Výběr a Běr a také skladby v novějších úpravách.

Pražský výběr - česká rocková skupina založená v roce 1976 klávesistou a zpěvákem Michaelem Kocábem. Ve druhé polovině 70. let se orientovala na jazz rock, který byl v té době populární. Na začátku 80. let přistoupila k celkové změně stylu, tehdy působila jako jedna z nejvýznamnějších českých novovlných skupin. V letech 1983–1986 byl Pražský výběr režimem zakázán, ke koncertování a vydávání alb se mohl vrátit až ve druhé polovině 80. let. Po roce 1989 vystupovala skupina spíše sporadicky, větší množství koncertů znovu pořádala až po roce 2000.

Cena vstupenky 599,- Kč, v den koncertu 699,- Kč.



Vstupenky můžete zakoupit též on-line a ihned

vytisknout v pohodlí svého domova - HOMEtickets!!



BENEŠOVSKÁ VSTUPENKA