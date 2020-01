Populární boyband 5 Seconds Of Summer představí v Praze chystanou desku

12:30 , aktualizováno 12:30

Říká se o nich, že jsou nástupci One Direction, ačkoli hrají úplně jinou muziku. Jsou ale stejnými idoly teenagerů. Australský pop-rockový boyband 5 Seconds Of se konečně představí i českému publiku naživo a to hned v O2 areně