POKLAD INKŮ výstava Brno

POKLAD INKŮ POPRVÉ V BRNĚ!

Pod záštitou prezidenta Peru je v Brně vystaven ohromný zlatý poklad nesmírné historické hodnoty. Jedná se o originální rituální předměty, jež poprvé opustily území Jižní Ameriky.

Výstava Poklad Inků představuje na ploše více než 2000 m2 zlaté exponáty pocházející z říše Inků a dalších jihoamerických civilizací, stovky předmětů, do kterých je doslova vryta historie dávných kultur a jejich rituálů.

Exponáty, na které se do Peru jezdí dívat miliony lidí z celého světa. Nyní jsou k vidění v Brně!



Inkové po sobě zanechali nejen legendární Machu Picchu, jehož velký model bude také k vidění, tisíce kilometrů kamenných stezek horami i džunglí, ohromné kamenné stavby, ale především zlatý poklad, jehož velikost ohromila i samotné Španěly, když do země vstoupili. Až tisíc let staré originální zlaté exponáty doplňuje velká sbírka předmětů z Národního muzea.

Nechybí interaktivní Dětská stezka, 3D zóna a další.

NEVÁHEJTE ZAKOUPIT VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI!

POHODLNĚ A BEZ FRONTY!

Vstup v časovém rozmezí uvedeném na vstupence. Délka prohlídky až do konce provozní doby.

REZERVOVANÉ VSTUPENKY NELZE VYZVEDNOUT NA MÍSTĚ VÝSTAVY!



VSTUPNÉ:

Vstupné se liší: všední dny / víkendy

RODINNÁ VSTUPENKA PRO 2 dospělé a až 3 děti:

zadejte Počet vstupenek: "1" a Rodinnou vstupenku zvolte v nákupním košíku

SLEVY:

pro studenty do 26 let včetně/ pro seniory ve věku 65 let a více/ pro děti ve věku 6-15 let včetně

Dítě, jež nedosáhlo 6 let věku, zdarma

Vstupenka se slevou ZTP/P-DISABLED platí pro dvě osoby - držitel průkazu ZTP/P a doprovod

Slevy k dispozici na prodejních místech Ticketportal i on-line - v nákupním košíku.

audioguidy CZ-ENG zapůjčení zdarma / bezbariérový přístup ANO, dětské kočárky NE, šatna a úschovna ANO (včetně kočárků), zvířata NE

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD VÝSTAVY