Pohádka o bídném havíři - Tajemství bludných balva

Divadlo „12“

Čs. legií 12, Ostrava - Moravská Ostrava



JURAJ ČIERNIK, JAN VLAS, BRIGITA CMUNTOVÁ: POHÁDKA O BÍDNÉM HAVÍŘI

(z cyklu Tajemství bludných balvanů)

Scénář Juraj Čiernik, Jan Vlas

Texty písní Brigita Cmuntová, Juraj Čiernik, Jan Vlas

Hudba a režie Juraj Čiernik

Hudební nastudování Vlastimil Ondruška



První díl hudebních pohádek o Ostravě tak, jak ji ještě neznáte.

Víte, co zažije havíř cestou z Černé louky do Koblova? Znáte víly Zlatoočky? Slyšeli jste někdy o bludných balvanech? Je možné, že okolo nich každý den chodíte, a netušíte, že skrývají svá tajemství.

Za dávných časů, kdy šneci uměli létat, stromy zpívat a kameny mluvit, žily na Černé louce tři čarodějky. Slečna Vědoucí umí rozmlouvat s přírodou, slečna Čarokrásná rozumí kráse, i když je možná trochu popleta. A pak je tu Dada. Čarodějka, co má všechny ráda.

Příběh o tom, že vyřčené slovo je zákon, není bída jako bída a že štěstí je blíž, než byste tušili.

Délka představení: 1 hodina a 5 minut (představení se hraje bez přestávky)

Premiéra 14.02.2020, Divadlo „12“



Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete

zakoupit on-line přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!



NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ

PROGRAM NA TICKETPORTAL.CZ