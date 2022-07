OLYMPIC - Hvězdný víkend v Lednici

Již 4. ročník hvězdného víkendu, kdy po Lucii Bílé, Ewě Farne, skupině Kryštof a Jarkovi Nohavicovi zavítá do Zámeckých zahrad Lednického areálu česká rocková stálice, která je již více než 59 let na naší hudební scéně.

Skupina Olympic ve složení Petr Janda, Milan Broum, Martin Vajgl a Pavel Březina zahraje v déle než hodinu a půl trvajícím koncertu jak nové písničky z posledního alba Kaťata, tak léty prověřené osvědčené staré hity jako Okno mé lásky, Slzy tvý mámy šedivý, Jasná zpráva nebo Vlak, co nikde nestaví.

Koncert se koná za každého počasí, v areálu bude zajištěn prodej občerstvení, vstup možný od 19 hodin, začátek koncertu ve 20 hodin.

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup ANO / koncert se koná za každého počasí

Za vstupenky zakoupené mimo síť Ticketportal se neručí, vstupenky jsou kontrolovány pomocí načtení čárového kódu, vstupenka s opakovaným čárovým kódem je považována za neplatnou, přitom se nerozlišuje originál a neplatná kopie.