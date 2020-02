OLDIES FESTIVAL 2020

1. a 2. vlna vstupenek VYPRODÁNA !!!

Největší OLDIES festival v Čechách a na Slovensku.



Oldies festival, který navštívilo během pěti ročníků přes 50 tisíc lidí, nabízí širokou nabídku interpretů z 90. let minulého století.

Organizátoři se pro rok 2020 rozhodli dovést do České republiky nejen skupiny z 90. let, ale také z 8O. let a milénia. Tím se řadí mezi největší Oldies festival v ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE. V Ostravě vystoupí 7 skupin. Potvrzeni vystupující 666, C - Block. Další jména budou postupně přidávána.

GOLDEN TICKET: vyhrazený prostor u podia, 10% sleva na všechny nápoje alko a nealko v prostorách VIP zony, u vstupu do VIP zony dostane každý Klíčenku na krk Oldies festival a Orig. CD Oldies festival z 4. ročníku.

FESTIVALOVÝ KEMP: platná cena je za jednu osobu.

Vystupující:

666

C - Block

.....