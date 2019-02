OKTAGON 11. - OKTAGON SE VRACÍ DO OSTRAVY

Podruhé se stane Ostrava dějištěm turnaje největší česko-slovenské MMA organizace. Poté co byl turnaj v roce 2018 beznadějně vyprodán již měsíc před akcí, přesouvá se do největší ostravské arény, která bude upravena pro 9.000 fanoušků.

Větší hala dovolí organizátorům také ještě větší a rozsáhlejší show než tomu bylo v prvním případě. To nejdůležitější jsou však kvalitní zápasy a o ty rozhodně nebude nouze. Hlavní duel v zápase na 5x5min obstará severomoravský rodák a nejúspěšnější bojovník, který z kraje vzešel David Kozma. Ten přijal výzvu věčného provokatéra z Bratislavy - “Piráta” Krištofiče a ve váze do 77kg se pokusí o to, aby se stal prvním domácím zápasníkem, který jej porazí. Velká výzva bude čekat také na Ostravského Ondřeje Rašku, a chybět nebudou ani další hvězdy OKTAGONU.

Tisková zpráva ohledně VIP programu.

Vstupenky pro vozíčkáře + doprovod zdarma objednávejte na rezervace@ticketportal.cz (s kopii oskenovaného ztp průkazu v příloze).