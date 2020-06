PODPOŘTE SVÉ OBLÍBENÉ UMĚLCE A VŠECHNY, KTEŘÍ PRO VÁS KONCERT PŘIPRAVILI!

Ponechte si vstupenky a přijďte v novém termínu!

Původně zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a nevyměňují se za nové.



Pokud Vám nový termín nevyhovuje, lze nejpozději do 15. ČERVNA 2020 vstupenku vyměnit za POUKAZ COVID-19, který následně můžete použít k nákupu vstupenek na jiné produkce na Lokti či v Karlových Varech, s datem konání až do 31. října 2021. Nevyužité poukazy budou po tomto datu proplaceny.

POZOR! Pokud si ponecháte původní vstupenky, nárok na vrácení vstupného zaniká uskutečněním akce! Přijďte!

Aktuální info k vracení vstupného



Amfiteátr Loket: 50°11'18.142"N, 12°45'12.109"E

No Name + Adam Ďurica

(původně avizovaný Vašo Patejdl z termínových důvodů nevystoupí)



ČASOVÝ PLÁN (rámcový)

18:00 otevření amfiteátru

19:00 Adam Ďurica

21:00 No Name



VSTUPNÉ: 490 Kč (předprodej) / 590 Kč (v den konání a na místě)

Vstupenka FO/U/R FRIENDS pro 4 osoby vyprodány



Další info:

koncert na stání / slevy NE / bezbariérový přístup ANO / vozíčkáři a držitelé průkazu ZTP/P zdarma bez vstupenky, rezervace místa na agenturavlny@seznam.cz, doprovod ZTP/P za plnou cenu-TH-