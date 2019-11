Nazareth v Praze v rámci oslav padesátin představí poslední desku

Tattooed On My Brain posluchače podle zakladatele kapely Petea Agnewa „určitě donutí vyskočit z vlastních ponožek.“ obsahuje ďábelský tucet písní napsaných samotnou kapelou. Vyšlo na podzim 2018.

Od založení kapely v roce 1968 se většina jejích alb stala nesmrtelnou klasikou rocku. Alba vydaná během jejich zlaté éry, Razamanaz (1973), Loud’n’proud (1973), Rampant (1974), Hair Of The Dog (1975) a Close Enough For Rock’n’Roll (1976) jsou opravdovými mistrovskými díly hard-rocku, která získala více jak 50 zlatých a platinových ocenění, a balada „Love Hurts“ pořád zůstává lídrem playlistů rádií po celém světě.

Ale Nazareth neplánují zůstat jen na tom, čeho už dosáhli. Vypalovačka „Pole to Pole“, kterou představili rádiím, potvrzuje jejich prohlášení, že album je „jedním z nejlepších v historii kapely.“