Na Flames of Ostrava míří britský DJ Curbi

DJ Curbi je hvězdou house music. Poprvé se představil publiku v roce 2013. O rok později podepsal smlouvu se SPinnin ‚Records a v roce 2016 vydal svoje první EP Fraternité. Následovalo EP Dash a EP Redliner.

Na Flames of Ostrava vystoupí také duo Matamar. Residenti pražského Retro Music Hall se spojili s producentem Hiffim ze skupiny Skyline, který jim k dalšímu singlu doporučil zpěvačku Giudi. Vznikl tak song In Your Bones.

Kromě Curbiho a dua Matamar vystoupí na Flames of Ostrava slovenský DJ Richard Reynolds, česko-kyperský DJ Bon Finix a duo Angry Beats, jehož členové pocházejí z Ruska a Vietnamu, ale většinu života prožili v Česku.