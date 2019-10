Muzikálový herec Richard Pekárek připravil první sólový koncert

„Odmalička byl můj sen stát na prknech, co znamenají svět. Hrát divadlo se mi již splnilo, za pár let účinkování mám nastudováno téměř dvacet inscenací, což mě samozřejmě naplňuje a jsem za to velmi rád,“ říká Pekárek.



„To, že jsme se společně s mým týmem rozhodli zorganizovat první velký sólo koncert v Praze je pro mě velký adrenalin, ale především zodpovědnost nejenom vůči sobě samému. Sny se plní,“ doplňuje zpěvák, tanečník a herec, který vystudoval Konzervatoř a Vyšší odbornou školu Jaroslava Ježka a účinkoval kromě Prahy taky v muzikálech v Plzni nebo Jihlavě.

Zahajujícím hostem jeho koncertu bude Zuzana Gamboa.

Na koncert je možné zakoupit i VIP vstupenky umožňující jejich majitelům sezení u stolu s lahví prosecca a účast na afterparty.