Muž, který sázel stromy - Jean Giono

JEAN GIONO: MUŽ, KTERÝ SÁZEL STROMY

Překlad Zdeňka Stavinohová

Jevištní adaptace a režie Vojtěch Štěpánek

Dramaturgie a úprava Adam Gold

Scéna David Bazika

Hudební dramaturgie Gabriela Petráková, Marek Šedivý

Hudební nastudování Jakub Žídek, Marek Šedivý



Unikátní společný projekt všech uměleckých souborů NDM

Jedinečný vstup do nové divadelní sezóny! Představujeme slavný příběh plný naděje, odhodlání a lidské vytrvalosti.

Vyprahlou, opuštěnou krajinou prochází neznámý chodec, několik dní marně hledající jakýkoli zdroj vody. Když tu najednou spatří člověka, který jako by do tohoto bezútěšného kraje ani nepatřil. Je sám, přesto spokojený, nic mu nechybí. Jak na takovém místě dokáže žít? Je to Elzéard Buffier, muž, který sází stromy...

Vysadil jich už přes deset tisíc, a ještě mnoho jich zasadí. Jak krásný a osvěžující les z nich za pár let asi vyroste... A co takhle za let deset? Za padesát? Při této představě zdá se, že tento kraj lze přeci jen zachránit.



Po těžkých časech, kdy se divadelní život zastavil, vám přinášíme unikátní jevištní zpracování novely, proslavené po celém světě. Navíc budete mít možnost zúčastnit se bohatého doprovodného programu v přilehlých exteriérech Divadla Antonína Dvořáka. Pouze pět repríz! Nebojte se a pojďte zpátky do divadla!

Tak jako každý rok budete mít možnost spatřit všechny soubory NDM na jednom jevišti, tentokrát vám však namísto galavečera v tomto nenapodobitelném a krásném příběhu.

Premiéra 04.09.2020, Divadlo Antonína Dvořáka



