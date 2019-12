Skupina Mirai v březnu naváže na úspěšné podzimní turné

„Těšíme se, protože není nad klubovou atmosféru,“ komentuje kapela turné, které bude vyjma letních festivalů v roce 2020 na delší dobu jejich posledními sólovými koncerty.

„Vůbec poprvé v historii Mirai jsme připravili unikátní time kódem řízenou scénu, za kterou stojí Matyáš Vorda a Tomáš Karban, jedni z nejlepších stagedesignerů u nás. Je to opravdu audiovizuální zážitek a do detailu propracovaná show, která je do poslední sekundy naprogramovaná. Pro nás je takové turné neuvěřitelným zážitkem,“ říkají Mirai.

Fanoušky potěšili nedávno také novým videoklipem k písni Pojď ke mně blíž, která je součástí nejnovější úspěšné desky Arigató. V klipu se objevil a zazpíval i Ben Cristovao.