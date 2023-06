MichalFest 2023

MichaFest2023

MichalFest Ostrava. To je nejpohodovější multižánrový festival pro celou rodinu. I na letošním devátém ročníku čeká na návštěvníky nejen pestrý mnohahodinový koktej skvělé hudby, ale také spousta doprovodných soutěžních, sportovních a kreativních aktivit, venkovních her a atrakcí pro děti.



Vystoupí

JANEK LEDECKÝ / REDNEX / KACZI / NEDIVOČ / SVĚTLO / WITCH HAMMER / EDDIE STOILOW / YO YO BAND / MYDY / JABLKOŇ / SOFIAN MEDJMEDJ / HEĹENINE OČI / TRAUTENBERK / SMOLA A HRUŠKY / INFLAGRANTI / CIRKUS PROBLEM / JAKSI TAKSI / LYSA GÓRA / DOLL IN THE FACTORY / KATARÍNA KNECHTOVÁ / ...



Můžete si rovněž prohlédnou interiéry hornického areálu, projít řetízkovou šatnou, koupelnami a dalšími zajímavými prostory areálu. Festival se odehrává v nádherném industriálním areálu NKP Důl Michal v Ostravě-Michálkovicích s okouzlující technickou infrastrukturu a zelenými trávníky.

K DISPOZICI JSOU JEDNODENNÍ VSTUPENKY I DVOUDENNÍ PERMANENTKY

● Děti, které nedosáhly věku 7 let, zdarma bez vstupenky

● Vstupenky STANDARD (jednodenní i dvoudenní)

umožnují slevu pro držitele průkazu ISIC, pro seniory ve věku 60 let a výše a pro vozíčkáře a držitele průkazu ZTP/P - k dispozici na prodejních místech Ticketportal i online - zvolte v nákupním košíku

● DĚTSKÉ VSTUPENKY

Děti od 7 let, které nedosáhly 15 let věku, mají nárok na dětskou vstupenku, kterou je možno zakoupit JEDINĚ A POUZE současně s nákupem jiné festivalové vstupenky, ne dříve ani později.

Ke každé vstupence lze v nákupním košíku nebo na prodejním místě přikoupit až 3 dětské vstupenky

- v případě jednodenních vstupenek s jakoukoliv jinou vstupenkou na příslušný den (Standard i Rodinná vstupenka)

- v případě dvoudenních vstupenek se vstupenkou STANDARD.

● RODINNÉ VSTUPENKY

jedna vstupenka umožňuje společný vstup příslušného počtu návštěvníků v závislosti na kategorii vstupenky



Pozor! Jakýkoliv vstup a přítomnost v areálu pro návštěvníky, kteří nedosáhli věku 15 let, jen v doprovodu dospělé osoby s platnou vstupenkou!

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit a vytisknout online přímo na ticketportal.cz - HOMEtickets!!

Další info:

bezbariérový přístup ANO

-TH-