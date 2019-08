MEN4QUEEN CESTA KOLEM SVĚTA

Dámy,

sníte rády o něčem zakázaném a o někom, kdo Vás dostane na kolena?



Nemusíte jen snít, tuhle show musíte prožít!



Vydejte se s námi na plavbu kolem světa, na které budete moci býti svědky síly starověkého gladiátora, šarmu francouzského gentlemana, rychlosti anglických boxerů a mnohého dalšího. Vzrušující pohyby new yorkských dělníků, nebojácnost hasičů a jízda s motorkáři z Route 66 Vás zaručeně nenechá klidné.



Naše show je nabitá strhujícími efekty, taneční akrobacií a lechtivými pohyby, které Vám zatají dech.

Zažijte vzrušení a získejte jedinečný zážitek stát se královnami vášnivé noci.



Na této show nepadají dolů jen kalhoty.



A pozor! Výjimečná událost požaduje výjimečné věci!

A o to se postará firma J.J.H.World s.r.o. s luxusním šumivým vínem s perletí.

Také se můžete těšit na ukázku našeho sponzora http://www.sexshop1.cz/



Vstup do areálu: 19:00

Start show: 20:00



Těšíme se na Vás.

Info k předprodeji vstupenek:

Cena platná do 3. týdnů před show: 299,- Kč*, 399,-Kč, 799,- Kč

Cena platná 2. týdny před show: 299,- Kč*, 499,- Kč, 899,- Kč

Cena platná 1. týden před show: 349,- Kč*, 599,- Kč, 999,- Kč

* cena platná na balkón, pokud se v sále prodává