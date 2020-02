Matějská pouť 2020 - VÍKENDOVÝ A VELIKONOČNÍ VSTUP

Přijďte s námi oslavit 425 let výročí Matějské poutě, která se bude konat od 22.2. do 13.4. 2020.Můžete se těšit na farmářské trhy v dolním areálu, které budou každý pátek, sobotu a neděli, ale hlavně na velké množství nových tuzemských i zahraničních atrakcí, které budou zveřejněny před zahájením na webových a facebookových stránkách Matějské poutě. Samozřejmostí jsou stánky s cukrovinkami, cukrovou vatou, ale také s tradiční matějskou klobásou.• Nejlepší evropské atrakce• Historický kolotoč• Holandské atrakce• Farmářské trhyVýstaviště Praha, Praha 7 - BubenečHlavní vchod z ulice U Výstaviště (zastávka tramvaje Výstaviště) Boční vchod I. z ulice Za ElektrárnouBoční vchod II. ze StromovkyOTEVŘENO DENNĚ KROMĚ PONDĚLÍ, OTEVŘENO TÉŽ PO CELÉ VELIKONOCE (pátek 10.04. až pondělí 13.04.2020)Ve všední dny je vstup na Matějskou pouť zdarma, otevřeno 13:00-21:00, na víkendy a Velikonoce (pátek 10.04. až pondělí 13.04.2020) je třeba zakoupit vstupenku! VÍKENDY A SVÁTKY OTEVŘENO 10:00-22:00NEVÁHEJTE A ZAKUPTE VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI! POHODLNĚ A BEZ FRONTY! Vstupenky jsou k dispozici pouze na internetu - ticketportal.cz - HOMEtickets! a nebo na pokladnách Matějské poutě. Další info: Vstupenky pro víkendový a velikonoční vstup DO AREÁLU Matějské poutě neopravňují ke vstupům na jednotlivé atrakce, které mají vlastní vstupné. slevy NE / bezbariérový přístup do areálu ANO / každý návštěvník, bez ohledu na věk, musí mít vlastní vstupenku

