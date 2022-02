Mahlerovy vzpomínky - Gustav Mahler

Gustav Mahler, Bergmund Waal Skaslien: MAHLEROVY VZPOMÍNKY

Hudba Gustav Mahler, Bergmund Waal Skaslien

Choreografie Jo Strømgren

Scéna Jo Strømgren

Kostýmy Bregje Eleonora Van Balen

Světelná realizace Jan Tranta



Mládí obarvené časem



Norský choreograf, režisér a filmový tvůrce Jo Strømgren se nechal inspirovat především Mahlerovými písněmi, melodickými útržky a popěvky. V neposlední řadě též tím, co Mahler v dětství slyšel kolem sebe a co bylo příznačné pro jeho domov, pestrou, mnohonárodnostní a multikulturní, pozvolna se rozpadající říši Rakousko-Uhersko.

Tvůrčí snahou Joa Strømgrena není rekonstrukce vzpomínek Gustava Mahlera či znovuvytvoření jeho právě prožívaného dětství a chlapeckého dospívání v Jihlavě, kde velmi citlivě vnímal hudební kulturu tohoto kraje, která se později zčásti odrážela i v jeho tvorbě. Jde mu spíš o to vytvořit poetický obraz světa člověka Gustava Mahlera. Nevyčerpatelným zdrojem Strømgrenovy inspirace je zvláště modernost, aktuálnost a přitažlivost hudby Gustava Mahlera, která tkví v originálním spojení velmi různorodých prvků.

Vedle svých autorských projektů se svou taneční skupinou působí Jo Strømgren jako rezidenční choreograf v Norském národním baletu, spolupracoval také s významnými institucemi, jako jsou Dánský královský balet nebo Vídeňská státní opera. Vytvořil přes 150 choreografií ve více než 60 zemích světa a ve filmech.

Premiéra 02.12.2021, Divadlo Jiřího Myrona



