Macy Gray - On How Life Is 25th Anniversary Tour

Hlas, na který nikdy nezapomenete, se vrací...

Je to již 25 let, co Macy Gray přepsala soundtrack našich duší svým strašidelně syrovým, nezaměnitelným zvukem. Nyní je zpátky, aby opět rozvířila hlubiny. Připravte se na nezapomenutelnou noc, kde se nostalgie setká s duší a syrovými emocemi. Soulová a R&B hvězda Macy Gray se vrací do Prahy a Brna v rámci svého turné k 25. výročí její debutového alba "On How Life Is". Se svými největšími hity vystoupí v pátek 6. června 2025 v klubu SaSaZu v Praze a v úterý 17. června v SONO Centru Brno..

Tohle není jen turné – je to návrat domů...

Na obou místech koncertů jsou v limitovaném počtu k dispozici také speciální balíčky

pro nejvěrnější fanoušky: Meet & Greet Package a VIP Tour Package.

Macy Gray, známá svým výrazným hlasem je jednou z nejznámějších zpěvaček současnosti.

V roce 1999 vydala své trikrát platinové debutové album „On How Life Is“ a nyní si velké výročí připomíná speciálním oslavným turné, které ji přivede zpět do Prahy a Brna. Přestože svou kariéru začala psaním písní pro přítele, vydání jejího debutového alba a její první vystoupení rychle odhalily, že se zrodila nová hvězda. Brzy uchvátila miliony fanoušků po celém světě a album získalo multiplatinová ocenění. Vynikající skladba „I Try“ ji katapultovala k ještě větší slávě a získala řadu ocenění. Kromě toho, že se Macy objevila v mnoha filmech a televizních seriálech a obsadila první místa v žebříčcích Billboard, přinesla také další dva velké hity „Still“ a „Why Didn’t You Call Me“, které na tomto turné oslaví s fanoušky po celém světě.

Macy Gray pětkrát nominovaná na GRAMMY® získala v roce 2000 GRAMMY® za nejlepší popový vokální výkon za svou ikonickou píseň „I Try“ a získala dvě ceny BRIT AWARDS.

Během své slavné kariéry Macy spolupracovala s významnými hudebníky, jako jsou Fatboy Slim a Black Eyed Peas. Na jejím druhém studiovém albu The Id se podíleli John Frusciante

z Red Hot Chili Peppers a Erykah Badu v písni „Sweet Baby“. Objevila se také na albu Carlose Santany "Amoré (Sexo)." Macy Gray přispěla písněmi do mnoha filmových soundtracků, jedním z nejpopulárnějších je "Cell Block Tango / He Had It Comin'" z filmu Chicago.

Kromě svého charakteristického hlasu zanechala Macy svou stopu na hudební scéně svou neuvěřitelnou citlivostí, textařským talentem a experimentováním, které se vymyká žánrům. Přestože je známá především svým soulovým a R&B zvukem, často do své hudby zapojuje prvky retro disca a hip-hopu, čímž dokazuje, že umění nezná hranic.

Během své kariéry, která trvá více než dvě desetiletí, vydala přes 20 alb. Její druhé album The Id obsadilo první místo v žebříčcích, zatímco pozdější hity jako When I See You z The Trouble with Being Myself (2003), The Beauty in the World a Lately z The Sellout (2010) zůstávají mezi fanoušky oblíbené. Královna soulu vydala své poslední album The Reset v roce 2023.

V pátek 6.června ji můžete zažít při oslavném turné k jejímu prvnímu albu On How Life Is - 25th Anniversary Tour v SaSaZu Club Praha a v úterý 17.června v Sono Brno.

Buďte u toho také!





Balíček Meet & Greet obsahuje:

1. Jedna prémiová vstupenka do VIP zóny na stání v přízemí

2. Předčasný vstup na místo konání /pred ostatními fanoušky/

3. Exkluzivní setkání a pozdrav s Macy Gray /před začátkem show

4. Osobní fotografie s Macy Gray

5. fotografie 8x10 (nebo plakát) s podpisem Macy Gray

6. Exkluzivní merchandise Macy Grey

7. Oficiální Meet&Greet laminát a šňůrka na památku

8. Limitovaný počet těchto vstupenek

Balíček VIP Tour obsahuje:

1. Jedna prémiová vstupenka na stání ve VIP zóně na stání v přízemí

2. fotografie 8x10 (nebo plakát) s podpisem Macy Gray

3. Exkluzivní merchandise Macy Grey

4. Pamětní laminát a šňůrka

5. Limitovaný počet těchto vstupenek



