Lunetic - Holki - Verona

90ky

Hvězdy devadesátých let, a to vždy v jednom večeru, který bude, věříme i vaší zásluhou hodně taneční. Tři koncerty na jednom pódiu!



LUNETIC

Koncem 90. let v Čechách strhli doslova šílenství! Kde se chlapci objevili, tam omdlévalo desítky děvčat. Frajeři s úsměvem Hollywoodských hvězd se okamžitě stali idolem všech.



HOLKI

Holki, nejúspěšnější česká holčičí kapela devadesátých let, která je na scéně více než 20 leta stále baví svými hity Jsi senzační, Už mi nevolej a spouta dalších.



VERONA

Skupina VERONA oslaví na jaře 2022 své dvacetileté působení na CZ/SK scéně.

Za těch 20 let nasbírala nejrůznější ceny (Skokan roku - Český Slavík, TV Očko - Dance/Pop interpret roku, OSA - nejhranější song roku atd.) a zlaté a platinové desky za prodeje alb s hity Ztracená, Bloudím, Hey Boy, Endless Day (Nejhranější singly v TOP 100 Českého éteru.

Singly Nejsi sám, Náhodou, Girotondo, Jen Tobě, Dáma atd. zná snad úplně každý.



Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit a vytisknout online přímo na ticketportal.cz - HOMEtickets!

Další info:

koncert na stání / sleva "50% ZTP/P" pro držitele průkazu ZTP/P - žádejte na prodejních místech Ticketportal nebo zvolte online v nákupním košíku/ každý návštěvník musí mít vlastní vstupenku / bezbariérový přístup ANO / zvláštní sektor pro vozíčkáře NE

Po odehrání 30 minut produkce není nárok na vrácení vstupného. Při silném větru, na základě vyhlášky může být produkce zrušena. Změna programu vyhrazena.

-TH-