LORDS OF THE SOUND v programu „Music is coming“

Music is coming - to je úžasná kombinace živého zvuku orchestru, sboru a skutečné magie, která prostupuje vaše oblíbené filmy a počítačové hry.

Světově proslulé soundtracky teď zazní zcela novým způsobem a získají tím obzvláštní sílu – taková je míra schopností nenapodobitelných LORDS OF THE SOUND! Vřele Vás zveme, abyste si přišli na vlastní uši vychutnat celou plnou sílu živého, ale i živelného proudu hudby!

V parádním provedení členů orchestru zazní hudba z těchto světoznámých fantasy filmů a počítačových her: Hra o trůny, Vikingové, Harry Potter, The Mandalorian, Dobrá znamení, Wonder Woman, Pán prstenů, Avatar, Mad Max, Strážci Galaxie, Piráti z Karibiku, Pátý element, Warcraft , Skyrim, Liga výjimečných, Assassin's Creed, Mortal Kombat, The Witcher a dalších.