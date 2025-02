Bryan Adams se vrací do Česka, v srpnu zahraje v Hradci Králové

Koncert se uskuteční v areálu festivalu Rock for People a pro návštěvníky bude od poledne připravena zábavná Fan Zóna s hudebním a dalším doprovodným programem, merchandise stánky, množstvím skvělých gastro zážitků i chill out zón.

Bryan Adams vydal už 17 studiových alb a právě aktuálně připravované album „Roll With The Punches“ přijede představit na začátku srpna 2025 do hradeckého Parku 360.

Je držitelem i mnoha ocenění, včetně ceny Grammy, tří nominací na Oscara, pěti nominací na Zlatý glóbus a 20 cen Juno a jedním z nejvýznamnějších rockových hudebníků své generace.

Úspěšnou kariéru odstartoval v 80. letech, kdy se stal mezinárodní hvězdou díky písním „Summer of ‚69“ a „Heaven“. V průběhu kariéry prodal více než 100 milionů alb po celém světě a spolupracoval s mnoha hvězdami, jako například Tina Turner, Aretha Franklin, Hans Zimmer nebo Sting.

Bryan Adams je zároveň velmi aktivním filantropem a členem několika neziskových organizací, které se zaměřují na pomoc dětem a boj proti rakovině.

Napsal také několik písní pro charitativní účely, jako je „All for Love“, což byla spolupráce s Rodem Stewartem a Stingem na podporu boje proti rakovině pro Children in Need v roce 1993.

Zpěvák je i držitelem Řádu Kanady (Order of Canada) a Řádu Britské Kolumbie (Order of British Columbia) za příspěvek na poli populární hudby a za dobročinné akce.