Parkway Drive oslaví 20. výročí založení i listopadovým koncertem v Praze

Australská kapela Parkway Drive vznikla v roce 2003 v Byron Bay. V roce 2023 oslavili Parkway Drive dvacetileté výročí, během něhož se z původně metalových outsiderů stali headlinery světových festivalů. Jejich cestu podtrhuje sedm kritikou i komerčně oceňovaných alb (z nichž šest dosáhlo v Austrálii zlatého statusu), tři dokumentární filmy, jedno živé album a nespočet živých vystoupení.

Na kontě mají osm studiových alb. Poslední „Darker Still“ se v žebříčcích umístilo na 5. místě v Německu a Švýcarsku, na 7. místě v Rakousku, na 11. místě v Belgii, na 2. místě v UK Rock & Metal Chart a na 4. místě v US Current Hard Rock Music Album Chart.

V Austrálii se album stalo třetím po sobě jdoucím prvním albem Parkway Drive v žebříčku ARIA Chart a vyneslo jim cenu ARIA za nejlepší hardrockové/heavymetalové album roku 2023. Album představuje pro kapelu milník a odráží vizi, kterou frontman Winston McCall a jeho spoluhráči – kytaristé Jeff Ling a Luke Kilpatrick, baskytarista Jia O’Connor a bubeník Ben Gordon – pěstovali od svých začátků v roce 2003.

Živá vystoupení kapely jsou legendární, známá výbušnou energií a velkolepou produkcí. Mezi ty nejlepší koncerty Parkway Drive, kteří vyprodávají arény a zanechávají festivalové publikum v úžasu, patří hlavní vystoupení na festivalech Rock for People, Wacken, Good Things Festival a So What?! Festivalu, stejně jako sdílení pódií s metalovými velikány jako Metallica, Lamb Of God, Soulfly a Killswitch Engage.

V září 2024 oslavili Parkway Drive 20. výročí svého založení dosud největším australským turné, během kterého hráli před vyprodanými arénami po celé zemi. Turné představovalo světovou premiéru s dosud největší produkcí kapely, a bylo tak důstojnou poctou jejich dvacetiletému vzestupu k metalové slávě.