Holly Johnson, zpěvák hitů z filmu Bony a klid, vystoupí v září v Praze

Po oceňovaných zahraničních koncertech v roce 2023 se Holly Johnson vrací na scénu se zbrusu novou show, v níž zazní nadčasové hity, díky nimž se Frankie Goes to Hollywood stala jednou z nejvlivnějších kapel 80. let. Během podzimního evropského turné rovněž navštíví Prahu, a to po desetileté pauze.

Zároveň koncertem ve Foru Karlín Holly Johnson oslaví jubilejních 40 let na scéně. Na koncertě zazní nejen kultovní písně Relax a The Power Of Love, které se na staly v tehdejším Československu megahity díky filmu Bony a klid. Soundtracky jsou populární mezi všemi generacemi a stále patří nejen díky zmiňovanému filmu mezi jedny z nejhranějších v českých i zahraničních rádiích.

William „Holly“ Johnson je anglický hudebník a spisovatel, známý především jako zpěvák skupiny Frankie Goes to Hollywood, která pochází z Liverpoolu a úspěchu dosáhla v polovině 80. let 20. století. Johnson sám pojmenoval skupinu na základě titulku článku o Franku Sinatrovi. Skupina si rychle získala pověst i díky své neuvěřitelné pódiové show.

Úspěchu Hollyho Johnsona v 80. letech předcházela kariéra baskytaristy skupiny Big in Japan. V roce 1989 se Johnsonovo debutové sólové album Blast dostalo na první místo britské hitparády. Dva singly z tohoto alba - Love Train a Americanos - se zároveň dostaly do první pětky britské singlové hitparády.

Debutový singl Relax vyletěl až na špici ostrovní hitparády a vydržel tam pět týdnů. V roce 2006 skončil mezi sedmi nejprodávanějšími britskými singly všech dob. I další skladby okupovaly žebříčky hitparád nejen v rodné Anglii.

Přijďte roztančit 29. září Forum Karlín díky světoznámým hitům v podání Hollyho Johnsona a připomeňte si tak díky hudbě z filmu Bony a klid i dobu bonů a veksláků.

