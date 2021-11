LORDS OF THE SOUND s programem `Grand Christmas`

Orchestr nové generace LORDS OF THE SOUND uvádí nový vánoční program "Grand Christmas"

Vystoupení LORDS OF THE SOUND, to je něco víc než pouhý koncert, to je skutečný svátek

hudby!

Do novoroční pohody, ducha Vánoc, atmosféry lásky a tepla rodinného kruhu se pohroužíme za zvuků svátečních písní a skladeb v podání orchestru LORDS OF THE SOUND.

Všichni přece tak milujeme tu báječnou náladu, když můžete přímo celým tělem procítit krásu toho okamžiku, kdy nás láska naplní přímo ze středu a vyzařuje až do celého světa. A hudba dokáže vytvořit takovou náladu kolikrát se Vám jen zachce! Hudba, která vychází z harmonie Vánoc, posvátnosti okamžiku i klidu srdce a duše.

Orchestr vám daruje živý zvuk vánočních hitů a soundtracků k nejoblíbenějším vánočním filmům: "Vánoční koleda", "Doba ledová", "Polární expres", "Grinch", "Sám doma", "Waltz in a Snowstorm", "Jingle Bells", "Let is snow", "We Wish You A Merry Christmas", "Happy New Year", "Last Christmas" a dalších.

Orchestr LORDS OF THE SOUND každým dalším koncertem okouzluje stále rostoucí počet diváků a vytváří si tak publikum věrných fanoušků. Návštěvníci je nazývají „pozitivní orchestr“ čímž poukazují na jejich nestrojenou upřímnost a charisma, takže jejich koncerty jsou plné prvků show, humoru a lidské komunikace s publikem.

Zasvěťte svůj večer orchestru nové generace LORDS OF THE SOUND, přijďte se svými blízkými a prociťte jednotu mezi sebou a hudbou tajemných vánočních svátků!

