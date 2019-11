LOLLIPOPZ - VÁNOČNÍ MEGASHOW

Lollipopz znáte z velkého množství kulturních akcí po celém Česku, ale také z úspěšného Youtubového pořadu Lollymánie. Mají za sebou již dvě vyprodaná turné a Youtube kanál Lollipopz již brzy překročí hranici 100 tisíc odběratelů.



A NYNÍ! VÁNOČNÍ MEGASHOW!

Jedná se o dosud největší dvojicí koncertů skupiny Lollipopz. Vánoční program plný nových i dobře známých písniček, soutěží a zábavy máte šanci vidět jen na těchto dvou koncertech v Praze a v Brně.



Vstupenky jsou na stání s možností využít sezení, které bude v sále připraveno. Prostor pod pódiem je určen výhradně dětským divákům z důvodu zachování výhledu.

Poprvé jsou také k dispozici vstupenky Meet & Greet, které kromě vstupu na koncert umožňují i vstup na uzavřené setkání se skupinou Lollipopz, s možností získání autogramu (podpisová karta v ceně vstupenky), vyfotit se a prohodit s děvčaty pár slov. A to vše bez dlouhých front!

TĚCHTO VSTUPENEK JE VELMI LIMITOVANÉ MNOŽSTVÍ!



Skupina Lollipopz - LAURA / ELIŠKA / PÁJA / NIKKI

vznikla v roce 2016 a tvoří jí čtyři dívky ve věku 11-13 let. Se svým vlastním repertoárem vystupují v České i Slovenské Republice. Mají za sebou i několik televizních vystoupení a s pořadem Lollymánie se staly oblíbenými Youtuberkami mezi dětmi do 12 let.

www.lollipopz.cz

www.youtube.com/Lollymanie



Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete

zakoupit a vytisknout on-line přímo na ticketportal.cz - HOMEtickets!

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup: Praha NE schodiště, Brno: ANO / zvláštní sektor pro vozíčkáře a držitele průkazu ZTP/P NE

