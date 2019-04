LOLLIPOPZ - My Little Pony Tour

Po úspěšném Lollipopz Bambule Tour přichází dívčí hudební a taneční skupina Lollipopz s druhou sérií koncertů - My Little Pony Tour!

Lollipopz znáte z velkého množství kulturních akcí po celém Česku, ale také z úspěšného Youtubového pořadu Lollymánie. Můžete se těšit na velkou, barevnou a zábavnou hudební show s úplně novým programem, jehož součástí jsou mimo jiné oblíbené soutěže a spousta nových písniček.

Po koncertě se můžete těšit na tradiční autogramiádu i fotogramiádu.

Skupina Lollipopz - LAURA / ELIŠKA / PÁJA / NIKKI

vznikla v roce 2016 a tvoří jí čtyři dívky ve věku 11-12 let. Se svým vlastním repertoárem vystupují v České i Slovenské Republice. Mají za sebou i několik televizních vystoupení a s pořadem Lollymánie se staly oblíbenými Youtuberkami mezi dětmi do 12 let.

http://www.lollipopz.cz/

www.youtube.com/Lollymanie

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete

zakoupit on-line přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!

Další info:

vstupenky na stání s možností využít sedadla v zadní části sálu / slevy NE / bezbariérový přístup ANO / zvláštní sektor či umístění pro vozíčkáře a držitele průkazu ZTP/P NE

-TH-