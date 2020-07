Lakomec je jedním z nejslavnějších a nejuváděnějších děl J. B. P. Molièra. Tento mistr francouzské a světové komediografie zachytil v hlavní postavě Harpagona věčné lidské vlastnosti nezdravých tužeb, hamižností, podezíravosti a obav. Strach je to, co nás ovládá a deformuje, pokud mu podlehneme. Molièrův Lakomec není jen tím, kdo nezdravě shromažďuje peníze. Tato vlastnost je jeho chorobou. Lakota je jeho náboženstvím, světonázorem a posláním. Staví na hlavu všechno, co dělá, i vztahy s nejbližšími a dokonce také lásku. Molière Lakomce nevymyslel, zachytil typ, který tu vždy mezi námi byl a nadále bude. Převtěluje se, mění šaty, účes, stranickou příslušnost, sociální původ, ale přesto ho lze najít v každé době, v každém větším společenství.

Proto s každým poctivým uvedením této hry vzniká nový osobitý Lakomec, rozšiřující řady těch předchozích. Mnoho skvělých herců se zhostilo této role a na další ještě čeká. V naší inscenaci to je právě Pavel Zedníček, jehož komediální mistrovství s nádechem jemné melancholie, smysl pro detail i obrovská energie jsou zárukou dalšího zajímavého pohledu na tento věčný lidský typ. Divadlo Kalich přináší Lakomce současného, bez krajek a paruk, ale s krásou a jiskrou Molièrova jazyka. Oproštěný od kudrlinek nekompromisně nastavuje zrcadlo nám samotným přesně tak, jak to s neskutečnou chutí a odhodláním dělal už sám Molière svým současníkům.

Délka představení: 150 minut včetně přestávky