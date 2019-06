Festival Krásný ztráty live 2019



Legendární zpěvák Michal Prokop, který byl letos uveden do Síně slávy cen Anděl, zve na třetí ročník hudebního festivalu Krásný ztráty live! Akce proběhne ve dnech 9. a 10. srpna 2019 na Statku Všetice na Benešovsku. Právě teď - limitovaná akce, v ceně jednoho nákupu nový vinyl Michala Prokopa a Framus Five - Sto roků na cestě ZDARMA! Akce platí do 15. června nebo do vyprodání 100ks.



Na Statku Všetice se v létě sejdou muzikanti všech generací - od zakladatelů české rockové scény přes představitele tradičních i progresivních stylů 70.-90. let až po zástupce současné mladé scény. Součástí bude i alternativní scéna navazující na tradici festivalu Všetická jízda. Vodítkem k výběru kapel není nikdy masová popularita, nýbrž excelentní kvalita, na které si Michal Prokop jako iniciátor festivalu a jeho spoludramaturg zakládá i ve vlastní tvorbě.



Na festivalu vystoupí: Michal Prokop & Framus Five, David Koller, Vlasta Redl & kapela, Zrní, Lenka Dusilová, Vladimír Mišík & Etc..., Never Sol, Pocta Petru Skoumalovi, Laura a její tygři, Stinka, Jiříkovo vidění, MCH Band a mnoho dalších.



Více informací ohledně areálu, dopravy a ubytování najdete na oficiálním webu festivalu www.krasnyztratyvsetice.cz.