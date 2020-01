Britští Kosheen vystoupí v ČR! Na jejich energickou show se připravte 26.2.2020 v brněnském Zoner Bobyhall a 27.2.2020 v ostravské Bonver Arena, kde se předvedou v kompletní koncertní sestavě a po pěti leté koncerní pauze představí průřez mnoha letou tvorbou. Samozřejmostí bude i paleta jejich největších hitů, díky nimž si právě u nás vytvořili opravdu početné a vděčné publicum.

Od roku 2001 vypustili do hudebního světa celkem pět desek ("Resist", "Kokopelli", "Damage", “Independence” a “Solitude”). Každá z nich vždy charakterizovala a jasně udávala hudební vývoj skupiny. Sířka jejího záběru je bez přehánění od alternativního rocku až po drum’n’bass. Pokud máte pocit, že většina dříve energických kapel zraje k tomu, aby postupně zvolnila a usnula na vavřínech zamilovaných balad, u Kosheen byste měli rozhodně zbystřit. Kosheen si udržují vysoký standard a berou si to nejlepší ze svých začátků; v kombinaci s nezaměnitelným hlasem zpěvačky Sian Evans a živé kapely to vynikne nejvíc. Sian Evans jste vedle projektu Kosheen mohli slyšet také např. ve skladbě "Louder", kterou produkoval DJ Fresh. Nutno dodat, že právě její vokál má velkou zásluhu na tom, že se tato skladba vyhoupla přímo na první místo v singlech UK Singles Chart a prodalo se jí více jak 140 tisíc kopií. I tuto skladbu zařadili Kosheen do svých živých vystoupení.

