Diváci koncertu tak mohou zažít energii newyorských Fun Lovin’ Criminals, kteří zhudebňují historky z ulice i podsvětí. Uslyší britskou formaci Freak Power a nizozemské elektronické trio Kraak & Smaak.

Večer plný hitů jako Scooby Snacks, Turn On, Tune In, Cop Out či Squeeze Me začíná ve Foru Karlím už v půl sedmé. Všechny tři hudební formace se na podiu vystřídají do půlnoci.

Vstup je věkově neomezen, jen návštěvníci mladší 15 let musí přijít v doprovodu dospělého.