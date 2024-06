Hvězdný víkend v Lednici ozdobí Peter Nagy, O5 a Radeček, Lenny a Jelen

Letošní Hvězdný víkend vyvrcholí v sobotu 17. srpna po osmé hodině večer, kdy bude pódium patřit narozeninovému koncertu Peter Nagy se skupinou Indigo. Diváci se mohou těšit na nejznámější skladby jako například Kristínka iba spí, Láska je tu s vami, Profesor Indigo, So mnou nikdy nezostárneš, Aj tak sme frajeri, S nohami na stole a mnoho dalších.

Sobotní program ale začíná už v 18:30 a to koncertem zpěvačky Lenny. Ta za své debutové album Hearts z roku 2016 získala pět Andělů a od té doby již patří ke stálicím tuzemské popové scény. Mezi její top tracks patří mimo jiné live. laugh. cry, Hell.o či Figure It Out, které na koncertu určitě zazní.

V pátek 16. srpna od půl sedmé divákům v Lednici zahraje kapela O5 a Radeček a po dvacáté hodině začíná koncert kapely Jelen. Návštěvníci se mohou těšit na hity BRA3, Vloupám se, Romantický smyčce nebo velehit Hory. Jeleni zazpívají Magdalénu, V oblacích, nebo Touha a pláč. Zahraje i DJ Radek.

K mání je i Balíček Piknik, tedy jedna vstupenka pro dvě osoby a k ní jako dárek - pikniková deka! Návštěvníci tak mohou zažít hudební večer a na piknikovou deku si zajistit občerstvení podle vlastních chutí. K dispozici budou podle pořadatelů masa na grilu, sladkosti Manner, točené pivo a skvělá vína od vinařství Chateau Valtice. Nebudou chybět letní míchané nápoje od hvězdného barmana Tomáše.

Ke každé vstupence na sedadlo v prvních třech řadách na diváky čeká pozornost partnerů festivalu, lahvička vína Chateau Valtice a dáreček od Manner.

Kromě omezeného počtu vstupenek k sezení lze zakoupit i vstupenky na stání.

Pořadatelé doporučují vstupenky kupovat s předstihem, protože kapacita zámeckého areálu je omezena.

Vstup do areálu bude možný od 17 hodin, v areálu bude zajištěn prodej občerstvení. Více informací o festivalu zájemci najdou na webu: www.hvezdnyvikend.cz