Lucy Rose v dubnu oslaví Britney Spears vystoupením Absolute Britney

Vystoupení Absolute Britney, které bude v dubnu hostit Ostrava, Brno, Praha, Hradec Králové a Zlín, představuje Lucy jako dokonalou imitátorku Britney Spears, včetně jejích ikonických kostýmů a nadčasových choreografií.

Její schopnost napodobit hlas, styl a legendární taneční pohyby ji podle pořadatelů odlišuje od ostatních, přičemž nejen vizuálně, ale také hlasem dokonale zosobňuje Britney Spears.

Diváci nepřijdou podle pořadatelů o nejikoničtější živá vystoupení Britney z její kariéry, včetně brilantních singlů jako Baby One More Tim, Toxic, Crazy, Oops... I Did It Again, Circus, Womanizer, Work B*tch, Lucky a mnoho dalších.

Show Absolute Britney je divácky poutavým zážitkem. Lucy doprovází živé vokály, instrumentální produkce i tanečníci, kteří společně vytvářejí show světové úrovně.