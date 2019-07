KAMIQ YOU FEST 2019



Přijď se bavit na další ročník jedinečného spojení hudby, youtuberingu, gamingu, fresh foodu, módy a sportu. To celé pod jednou střechou Průmyslového paláce. To je KAMIQ YOU FEST, který Ti přináší ÓČKO a Prima COOL.



Celodenní zábava pro všechny členy rodiny! Nejžhavější kapely, nejvtipnější youtubeři, nabitá gaming zóna, spousta workshopů, špičkové jídlo za skvělé ceny, fashion a beauty zóna a nově i sportovní zóna! Pro dospěláky bude potom připravena relax zóna, pánský koutek i doplňkový program pro ty nejmenší. Na tomhle fesťáku se zkrátka nikdo nudit nebude!



Těšit se můžeš na:



LEOŠ MAREŠ & SPECIAL DJ SHOW

MIKOLAS JOSEF

EARTH /první show/

SIMA

ATMO MUSIC

VOJTA D.

CREEP



ATTACK

PORTY

ADAM KAJUMI

NATY HRYCHOVÁ

PECA

ANNIE CAMEL

LUKEFRY

LUBOŠ JE CELKEM FAJN



Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete

zakoupit on-line přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!