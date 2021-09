KALI & PETER PANN - LEPŠÍ / KŘEST ALBA & HOSTÉ

KALI & Peter Pann - KŘEST ALBA & HOSTÉ

Konečně!!! Po 2 letech Kali & Peter Pann zpět v Praze!, kde pokřtí své nové album ve Foru Karlín. Jediný pražský koncert!

KALI & PETER PANN @ PRAGUE

nová show, live band, křest alba & hosté!

- věkově neomezeno, pod 15 let v doprovodu starší osoby 18 let

- otevření ve 20:00 / očekávaný start koncertu ve 22:00

- lístky zakoupené na všechny předešlé termíny kvůli covidu jsou samozřejmě platné

Standard

390 czk - VYPRODÁNO

490 czk - 2. vlna právě v prodeji

590 czk - 3. vlna

VIP

1590 czk - VYPRODÁNO

1790 czk - 2. vlna právě v prodeji

1990 czk - 3. vlna

- Meet & Greet s Kalim, Peter Pann + tým

- přístup na VIP balkony

- vlastní bary

- vlastní VIP koridor při odbavení

- dárkový balíček - klíčenka s památeční kartou, podpisová karta, podepsané album - předání proběhne u vstupu do Fora Karlín na základě platné vstupenky

BACKSTAGE

- 10.000 czk - pouze 5ks

- zažij jedinečnou atmosféru ze zákulisí koncertu

- přístup po celém Foru Karlín

- vlastní šatna s hosteskou a ochrankou

- catering - pití a jídlo v šatně

- přednostní Meet & Greet s Kalim, Peter Pann + tým

- dárkový balíček - klíčenka s památeční kartou, podpisová karta, podepsané album - předání v zákulisí



Tešíme sa na Vás :)

Akci ti přináší Mafia Records @ KALI RECORDS



slevy NE, bezbariérový přístup ANO

